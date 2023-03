Sabato 11 marzo a Palermo l’International Career Awards 2023 a cura della Fondazione Costanza . Al Grand Hotel delle Palme i massimi esponenti internazionali della cultura

Tutto pronto per l’International Career Awards 2023, che si terrà a Palermo in uno dei luoghi più eleganti della città, il Grand Hotel et Des Palmes, emblema della Belle Époque.

L’evento, a cura della Fondazione Costanza e patrocinato dal Comune di Palermo, prevede l’assegnazione di un prestigioso Premio a personalità provenienti da tutto il mondo che si sono distinte per l’alto contributo alla cultura: la cerimonia si terrà sabato 11 marzo alle 17:30, alla presenza di talenti di rilievo internazionale quali l’ambasciatore, Maestro e artista Filippo Lo Iacono, coordinatore della manifestazione e prossimo protagonista di una mostra in programma a New York e Micheal Lam, fondatore di Vision Art Media e Art Consultant.

Tra gli artisti siciliani che riceveranno un Premio alla carriera figurano il Maestro Antonio Fortunato, musicista e compositore e il Maestro Gaetano Ribaudo, scultore non vedente.

Tanti gli ospiti che allieteranno, con la loro arte, l’iniziativa: tra essi, l’attore e autore teatrale Sasà Salvaggio e il Maestro Giovanna Ferrara, con le splendide note del suo violino.

La presentazione è affidata alla brillante conduttrice radiofonica Katiuska Falbo, con la collaborazione dell’assistente Sonia Hamza, volto noto della tv.

All’evento saranno presenti, tra gli altri, giornalisti, fotografi, videomakers professionali e social media managers.

La Fondazione, presieduta da Alessandro Costanza, lavora con istituzioni pubbliche e private, realtà museali italiane e internazionali.

Tra i collaboratori figurano artisti affermati, direttori di musei, curatori d’arte, ma anche imprenditori e qualificati professionisti che operano in settori diversi.

Ciascuno di essi riceve il titolo di “ambasciatore” poiché il suo ruolo prevede l’interazione con le istituzioni nell’organizzazione degli eventi, congiuntamente alla diffusione delle informazioni sulle attività da svolgere a beneficio dei soggetti che, a vario titolo, desiderino approcciare le attività del network.