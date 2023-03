Naufragio: Save the Children sarà presente sabato prossimo sulla spiaggia di Cutro insieme a tante altre organizzazioni e cittadini per testimoniare solidarietà e impegno per le vittime, i familiari e i sopravvissuti e chiedere un impegno concreto del Governo e dell’Europa per la protezione dei migranti

Presente alla manifestazione sabato prossimo alle ore 14:30 a Cutro anche Antonella Inverno, Responsabile Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, portavoce dell’Organizzazione per interviste e approfondimenti

Il dolore e l’appello dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime della tragedia di Cutro devono trovare risposta in una concreta assunzione di responsabilità da parte del Governo Italiano e dell’Europa perché questo non accada più. I bambini e le loro famiglie che cercano di fuggire da guerre, violenze e povertà estrema nei paesi di crisi e di transito, continuano ad essere costretti a consegnarsi nelle mani dei trafficanti rischiando la morte, come dimostrano le oltre 8.000 persone che hanno perso la vita o sono rimaste disperse sulle rotte del Mediterraneo verso l’Europa[1].

Save the Children,l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, ed è impegnata da anni in molti paesi europei e dal 2008 in Italia, nella protezione e nel sostegno dei bambini arrivati qui con le loro famiglie e in molti casi da soli, sarà presente sabato prossimo 11 marzo alle 14:30 sulla spiaggia di Cutro insieme alle altre organizzazioni e ai cittadini per manifestare indignazione e solidarietà per le vittime, i loro familiari e i sopravvissuti.

“L’Italia e l’Europa stanno concentrando i loro sforzi sull’obiettivo di proteggere i confini e impedire le partenze, come se ogni volta quello che succede fosse un drammatico incidente, invece di mettere in campo un sistema di ricerca e soccorso delle persone in difficoltà in mare coordinato e strutturato e di predisporre vie di accesso legali e sicure per chi cerca una possibilità di salvezza e futuro. Saremo presenti sabato a Cutro per testimoniare il nostro impegno insieme a tante altre organizzazioni e cittadini al fianco di persone che hanno perso figli, padri, madri, fratelli e sorelle, perché queste morti smettano di essere soltanto numeri e ci sia un’azione reale e concreta per evitarle.” ha dichiarato Antonella Inverno, Responsabile Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza di Save the Children Italia, che sarà presente sabato prossimo alla manifestazione di Cutro.

Sarà presente alla manifestazione anche una rappresentanza del movimento nazionale Giovani per Save the Children attivo anche a Crotone dal 2013.