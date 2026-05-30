Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle e componente del Comitato Schengen, esprime vivo compiacimento per la nomina dell’Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, eletto alla Presidenza della Commissione Cei per le Migrazioni (Cemi) per il prossimo quinquennio.

“Non posso che felicitarmi con Monsignor Lorefice per questa importante elezione – dichiara Ida Carmina – frutto di un instancabile lavoro della Chiesa siciliana sul fronte dell’accoglienza e della tutela dei migranti, che vede nell’alto prelato la sua espressione più concreta e autentica”.

“La scelta di Monsignor Loreficeassume un valore ancora più significativo in vista della visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa il prossimo 4 luglio.

Un appuntamento che rafforza il messaggio di speranza, integrazione e pace tra i popoli del Mediterraneo, che deve continuare ad essere una via di dialogo e non di morte”.

“La solidarietà e l’accoglienza superano ogni indifferenza – prosegue la deputata del M5S – e Monsignor Lorefice ha dimostrato concretamente, con azioni vere, di essere guida di una Chiesa vicina agli ultimi e agli indifesi. Sono certa che saprà svolgere anche questo nuovo incarico con autorevolezza, umanità e grande senso di responsabilità”.

“In qualità di componente del Comitato Schengen, organismo che si occupa anche delle tematiche legate all’immigrazione e alla gestione dei flussi migratori, hanno espresso e rinnovo la mia piena disponibilità istituzionale a collaborare su ogni iniziativa volta a promuovere percorsi di integrazione, accoglienza e tutela della dignità umana”.

“Oggi ad Agrigento – conclude Ida Carmina – ho avuto il piacere di porgergli personalmente gli auguri di buon lavoro, rinnovandogli la mia stima e la mia fiducia”.