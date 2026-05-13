Conoscere il Programma Erasmus per giovani imprenditori e i suoi strumenti pensati per aiutare aspiranti imprenditori e imprenditrici ad avviare la propria impresa.

Questo l’obiettivo del seminario informativo gratuito organizzato domani pomeriggio online da CESIE ETS in collaborazione con Europe Direct sul programma comunitario che permette di svolgere visite di studio presso aziende straniere o di ospitare in Italia aspiranti giovani imprenditori di altri paesi dell’UE.

Saranno illustrati tutti i dettagli e le opportunità del programma: chi può partecipare, come aderire e anche come costruire un business plan.

Il programma è aperto a giovani imprenditori e imprenditrici dei paesi europei (non solo dell’Unione ma anche di altri paesi confinanti) oppure ad aziende già avviate negli stessi paesi che vogliano ospitare persone provenienti da un paese diverso.

Nuovi imprenditori e nuove imprenditrici potranno vivere all’estero per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, lavorando a fianco di imprenditori ed imprenditrici già attivi. Possono partecipare le aziende di qualsiasi settore e non ci sono limiti di età per i/le partecipanti: l’esperienza è pensata come un programma di scambio.

Per saperne di più e conoscere tutte le opportunità offerte dal Programma basta compilare il form da qui e partecipare all’incontro informativo on line.

https://forms.gle/v5kJPAoUt5N8U2we8

Per info

entrepreneurs@cesie.org