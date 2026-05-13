Un’intera giornata di approfondimento normativo e operativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza degli istituti scolastici.

Modica (RG), 15 maggio 2026 – Si terrà venerdì 15 maggio 2026, presso il City Hub di Via Sorda Sampieri 128 a Modica (Ragusa), il corso di formazione e aggiornamento per RLS dal titolo “Scuola Sicura”, promosso da FLC CGIL Sicilia in collaborazione con Icotea e Tommaso Barone.

L’evento, in programma dalle ore 9:00 alle 18:00, si rivolge ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del comparto scolastico, figure chiave per la prevenzione e la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: corso completo di formazione (32 ore) – per chi intende acquisire o consolidare le competenze di base necessarie al ruolo di RLS; corso di aggiornamento (8 ore) – dedicato a chi è già in possesso della certificazione e necessita di un approfondimento sulle novità normative e buone prassi.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire ai lavoratori della scuola strumenti adeguati per affrontare le sfide quotidiane in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione agli adempimenti normativi, alla valutazione dei rischi specifici del contesto scolastico e alle procedure di emergenza.

Il corso rientra nell’ambito della formazione obbligatoria che gli istituti scolastici devono erogare ai lavoratori. “Abbiamo voluto assumerci l’onere dell’organizzazione del corso – dichiarano Adriano Rizza e Paolo Italia, segretari della Flc Cgil Sicilia – come segno d’attenzione alle Rsu e per coadiuvare i dirigenti scolastici e le segreterie”.