“Desidero ringraziare Daniela Faraoni per l’impegno profuso in questi anni. Il suo lavoro, frutto di una competenza costruita passo dopo passo sul campo nel mondo della sanità siciliana, ha dato stabilità e direzione a un settore complesso come quello sanitario regionale.”

Lo dichiara Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia, commentando l’avvicendamento nella Giunta del Presidente Schifani.

“Sotto la guida della dottoressa Faraoni – prosegue il deputato catanese – la Sicilia ha visto concretizzarsi un risultato tutt’altro che scontato: l’avanzamento del piano di attuazione del PNRR, specialmente per quanto riguarda le nuove infrastrutture ospedaliere e una migliore organizzazione della rete sanitaria. Sono passi che restano, insieme alla riduzione complessiva della spesa che non ha comportato un taglio sulla qualità.

Al neo assessore Marcello Caruso vanno i miei auguri di buon lavoro. Sono certo che metterà a servizio dei cittadini tutta la sua esperienza di amministratore pubblico, così come la passione con cui ha guidato Forza Italia in questi anni. Un mix che gli permetterà di affrontare con pragmatismo e competenza le sfide di una delega così delicata.”