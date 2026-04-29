

Termini, 29/04/2026. “Esprimo grande orgoglio per la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Terranova. Si tratta di una squadra che rappresenta in modo concreto e credibile il cambiamento che il sindaco e il Movimento 5 Stelle rappresentano per Termini Imerese. La lista è composta per il 63 per cento da donne: una presenza femminile netta e maggioritaria che non ha carattere simbolico, ma rappresenta una scelta precisa di valorizzazione delle competenze, del merito e della partecipazione. Un segnale forte di rinnovamento culturale e politico”.

Lo afferma il deputato regionale di Termini Imerese, Luigi Sunseri, dopo il deposito della lista.

“Sarà la lista del Movimento 5 Stelle – dice Sunseri – con più donne e con l’età media più bassa in Sicilia: 41 anni per l’intera lista, che scende a circa 38 anni per quanto riguarda le candidate donne. Un dato che evidenzia chiaramente la volontà di costruire una classe dirigente nuova, dinamica e capace di interpretare le sfide del presente e del futuro. Particolarmente rilevante è anche la presenza dei giovani: oltre un terzo della lista ha meno di 35 anni. Un equilibrio virtuoso tra nuove energie ed esperienza. Questa lista rappresenta una sintesi efficace tra competenza, rinnovamento e radicamento territoriale. Donne, giovani e professionalità diverse si uniscono in un progetto politico credibile e orientato al futuro della comunità. Continueremo a sostenere con determinazione questo percorso, convinti che sia la strada giusta per offrire ai cittadini una proposta seria, inclusiva e all’altezza delle sfide che attendono la nostra città”.

“Desidero – aggiunge Sunseri – rivolgere un sincero ringraziamento all’assessore Giuseppe Di Maio e al consigliere comunale Francesco Paolo D’Angelo per l’impegno profuso in questi cinque anni di attività al Consiglio comunale di Termini Imerese. Il loro lavoro costante e la loro dedizione al servizio della comunità rappresentano un valore importante per il nostro progetto politico. A maggior ragione, apprezzo la loro disponibilità a rimettersi in gioco, ricandidandosi dopo un intero mandato elettorale con lo stesso spirito di servizio e responsabilità dimostrato finora”.

“Il M5S – afferma il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola – ha svolto anche a Termini Imerese un grande lavoro, ponendosi come perno del campo largo e della coalizione. È stata costruita un’ottima e giovane squadra che siamo certi saprà assicurare al Comune una sana e oculata amministrazione, con la garanzia delle capacità già messe in mostra in questi anni da Maria Terranova, che si è dimostrata un ottimo sindaco”.



La lista sarà composta da: Domenico Badalamenti, Anna Bellaville, Massimo Bellizzi, Silvana Calì, Salvatore Casà, Alessio Castiglia, Marzia Civiletti, Francesca Costanzo, Elisa D’Angelo, Francesco Paolo D’Angelo, Roberta Di Giovanni, Giuseppe Di Maio, Morena Leggio, Maria Muriella, Simona Puleo, Marika Veca.

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