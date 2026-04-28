SICILIA, BEVILACQUA (M5S) AD A.MELONI: FINO A QUANDO AMATA RESTERA’ AL SUO POSTO?

“Arianna Meloni dovrebbe essere rientrata dalla sua gita in Sicilia per respirare l’aria frizzantina del suo partito allo sbando. Può chiarire se e fino a quando Elvira Amata resterà al suo posto? Pare che Amata abbia rimesso il mandato nelle mani delle sorelle Meloni, e che il rimpasto in Sicilia ruoti proprio attorno alla scelta di Fratelli d’Italia se chiederle un passo indietro o confermarla, nonostante il rinvio a giudizio per corruzione e il processo in arrivo. Cara Arianna Meloni, che farà FdI in Sicilia? Ma tua sorella Giorgia Meloni non era quella che diceva di non coprire più nessuno? O dobbiamo rilevare che l’operazione immagine si è fermata a Villa San Giovanni e i fratelli di Sicilia sono esentati dalle pulizie post referendum? Da chi in Sicilia viene puntuale per partecipare alla fiaccolata in memoria di Borsellino ci aspetteremmo etica e rispetto delle istituzioni difronte a una vicenda come quella Amata, altrimenti quelle partecipazioni risultano stucchevoli passerelle mentre i fatti dimostrano che etica e rispetto delle istituzioni dalle parti di FdI viaggiano a targhe alterne”.

Così la senatrice M5S Dolores Bevilacqua.