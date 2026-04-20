Esprimo profondocordoglio per la tragica scomparsa di Gabriele Vaccaro.

Per una violenza assurda ed ingiustificabile, una vita spezzata troppo presto, agli affetti più cari e lontano dalla propria terra.

Mi stringo con sincera vicinanza alla famiglia e all’intera comunità di Favara, ancora una volta colpita da un dolore grande che lascia sgomenta tutta la realtà agrigentina.

Fa ancora più male pensare che questo ragazzo, sportivo, stimato ed apprezzato da tutti, si trovasse a Pavia da pochi mesi, costretto a lasciare la propria casa in cerca di opportunità che la nostra terra, purtroppo, continua a non offrire.

Resta il dolore e rammarico peruna vita che avrebbe meritato futuro, speranza e dignità.

E che avrebbe dovuto trovare opportunità nella sua terra,vicino alla sua famiglia, ed invece, per un lavoro da operaio nella logistica delle Poste e si è trovato ad affrontare la morte, pare per mano di un sedicenne che lo ha colpito con un cacciavite.

Il suo ricordo sarà custodito con amore e rispetto e quanto accadutoinduca tuttigli operatori politici ad avere come priorità assoluta fare di tutto affinchéi figli della nostra terra non siano più costretti ad andare via per lavorare,in questa nuova spaventosa ondata di emigrazione che sta colpendo la Sicilia in particolare e che coinvolge i nostri migliori giovani , che poi finiscono magari a subire questa efferata violenza mentre si trovano lontani da casa .

E’inaccettabile, conclude l’On.Ida Carmina.