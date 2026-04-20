10eLotto: Sicilia protagonista, vinti 120mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nei concorsi del venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026 sono stati distribuiti alla regione, tra i premi più alti, vincite per un valore complessivo di 120mila euro. Nell’estrazione di sabato in Via Giovanni Bessarione a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, centrato un colpo da 100mila euro grazie ad un “9” e una giocata da 5 euro. Invece, nella giornata di venerdì, un “7” Doppio Oro vale un premio da 15mila euro realizzato presso l’esercizio in Corso dei Mille a Partinico, in provincia di Palermo, mentre un “8” Doppio Oro corrisponde ad una vincita da 5mila euro centrata in Via Sant’Elia a Santa Flavia, ancora in provincia di Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,23 miliardi da inizio anno.

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