



20/04/2026.“Sono ormai quasi di più le inchieste giudiziarie e gli scandali che i provvedimenti amministrativi in Sicilia, l’ultimo arriva da Caltanissetta. È ora di dire basta. Il presidente del consiglio comunale Bruzzaniti si dimetta o sia il suo partito a metterlo alla porta”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola.

“Non è accettabile – afferma Di Paola – che una delle cariche più in vista di un Comune detenga quote di una società colpita da interdittiva antimafia. Il messaggio che passa alla gente è devastante. Bruzzaniti dovrebbe fare un passo indietro a tutela del buon nome di Caltanissetta e dell’istituzione che rappresenta. Non vuole farlo? Sia il suo partito a metterlo alla porta. Bene ha fatto il nostro consigliere Roberto Gambino a prendere per primo una dura posizione in questa vicenda”.

condividi su: