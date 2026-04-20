20 Aprile 2026
Home Campo (M5S): “La DC vuole rientrare in giunta? Il problema è che non se n’è mai andata. Un suo ritorno sarebbe comunque l’ennesima presa in giro , dei cittadini”

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