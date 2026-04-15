È stata approvata oggi dall’Assemblea Regionale Siciliana, nell’ambito del ddl stralcio sulla sanità, la norma che prevede la sosta totalmente gratuita per i pazienti oncologici che si recano in ospedale per sottoporsi a esami o a sedute di chemioterapia, nonché per i soggetti che necessitano di terapia dialitica. L’articolo, che deriva da un emendamento presentato dal deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro, prevede pure l’introduzione di una tariffa calmierata, non superiore a 80 centesimi l’ora e, in ogni caso, non oltre 5 euro al giorno, per tutti gli altri utenti e per i parenti in visita ai degenti.

“Si tratta – commenta Gilistro – di una norma di civiltà. L’Ars non poteva sprecare questa grande occasione per tendere una mano a chi soffre. Ringrazio i colleghi di tutti gli schieramenti per aver reso possibile che diventasse legge. Era infatti inaccettabile che le aree di sosta di tanti ospedali rappresentassero un costo gravoso per i cittadini. Ci vorranno ora i tempi tecnici perché le aree ospedaliere si attrezzino di conseguenza alla scadenza dei contratti in essere. Noi vigileremo comunque affinché tutto avvenga nel minor tempo possibile”.

“Il M5S – ricorda Gilistro – aveva già provato a far introdurre questa norma nelle scorse legislature, ma il nostro disegno di legge, come tanti altri di buon senso fermi all’Ars, non trovò mai la via dell’Aula”.