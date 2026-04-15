Consultori familiari siciliani, arriva la figura del pedagogista, approvata dall’Ars la norma Antonio De Luca (M5S)

Palermo, 15/04/2026. I consultori familiari potranno contare in futuro della figura del pedagogista grazie all’emendamento al ddl stralcio sulla sanità approvato oggi dall’Ars a firma del deputato M5S Antonio De Luca.

“Quella del pedagogista – dice De Luca – è una figura fondamentale per l’attività dei consultori familiari, perché interviene sul piano educativo e relazionale, offrendo supporto concreto alle famiglie, ai genitori e ai minori nelle diverse fasi della vita. Il pedagogista svolge un ruolo chiave nella prevenzione del disagio, nel sostegno alla genitorialità e nella gestione delle dinamiche familiari complesse, lavorando in sinergia con le altre figure professionali presenti nei consultori. La sua presenza consente di rafforzare i servizi territoriali, garantendo interventi più completi ed efficaci e contribuendo a promuovere il benessere delle persone e delle comunità”.