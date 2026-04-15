Bacino ex Almaviva collegato al servizio di pubblica utilità 116117, approvata la norma all’Ars. Varrica (M5S): “Un passo in avanti per questi lavoratori”

Palermo, 15/04/2026.“Grazie all’azione fondamentale dei sindacati e dei lavoratori e alla sensibilità di tutte le forze politiche presenti all’Ars è stata approvata oggi a Sala d’Ercole la norma che collega il bacino dei lavoratori ex Almaviva Contact al servizio di pubblica utilità 116117. Un mese fa avevo depositato un emendamento in tal senso che poi è stato riscritto e fatto proprio dal Presidente dell’ARS e sottoscritto all’unanimità. Adesso bisogna avviare subito il servizio 116117, procedendo spediti anche con l’avvio dei progetti di digitalizzazione per dare una soluzione definitiva a questa triste vicenda”.

Lo afferma il deputato M5S all’Ars, Adriano Varrica.

La norma che prevede l’istituzione del bacino ex lavoratori Almaviva era stata approvata dall’Ars nell’ambito della scorsa legge finanziaria, sempre grazie a una norma proposta dal deputato Adriano Varrica.