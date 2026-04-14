Palermo, 14 aprile 2026 – “Nonostante il contratto sia stato firmato all’Aran due mesi fa, i lavoratori della Regione siciliana non hanno ancora ricevuto gli arretrati relativi al triennio 2022/2024. Un ritardo che, da notizie informali, sarebbe riconducibile alla mancata registrazione delle variazioni di bilancio. Qualunque sia la causa, è necessario che il pagamento avvenga entro questo mese o tutto slitterà almeno a ottobre, sempre che sia approvato il rendiconto. Si tratta di soldi a cui le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, per questo abbiamo inviato una formale diffida e siamo pronti a ogni azione per tutelare i legittimi interessi dei dipendenti che avrebbero diritto al risarcimento del danno, oltre alle dovute segnalazioni agli organismi competenti per possibile responsabilità erariale”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gaspare Di Pasquale del sindacato Siad-Csa-Cisal.

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