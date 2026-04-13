“Due operatori economici, Terme di Saturnia spa e Massinelli & Partners Consulting srl, hanno presentato proposte di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e gestione del complesso termale di Sciacca. Si tratta di un passo decisivo verso il rilancio di un patrimonio identitario e turistico fondamentale per il territorio. Il governo Schifani dimostra concretezza e visione, investendo sul futuro di Sciacca e dell’intera provincia di Agrigento”. Lo scrive in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

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