Palermo, 13/04/2026. “Lavoro e disabilità psichica: dignità, diritti e inclusione”. È questo il titolo di un convegno che si terrà mercoledì 15 aprile a partire dalle ore 10 nella sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Renato Schifani, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e dei deputati regionali Fabrizio Ferrara, Giuseppe Laccoto e Valentina Chinnici, relazioneranno Antonio De Luca, presidente del gruppo parlamentare M5S all’Ars e componente della Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Tango, giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo e presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e Massimiliano Marinelli, ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo.

Previsti gli interventi del dirigente generale del Dipartimento del Lavoro, Ettore Riccardo Foti, dei deputati regionali Roberta Schillaci e Carlo Gilistro, componenti dell’intergruppo Salute mentale dell’Ars, della vicepresidente dell’Associazione familiari disagio psichico, Maria Assenza Parisi, e del vicepresidente di Meravigliosamente ODV Palermo, Vincenzo Ciaravino.