“Da giorni assistiamo a un ripetuto tentativo di gettare fango su Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e stimato esponente di Forza Italia. Si cerca di trascinarlo in vicende che non lo riguardano, senza che esista un solo atto formale, un solo provvedimento giudiziario che lo coinvolga. È una caccia alle streghe in piena regola, alimentata da chi non ha argomenti e prova a colpire l’uomo prima ancora che il politico.

A nome di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia e a nome personale, desidero esprimergli la piena vicinanza. Non permetteremo che si sporchi la reputazione di una persona perbene, che ogni giorno lavora con serietà e dedizione per le istituzioni e per la Sicilia. Questa campagna denigratoria offende non solo lui, ma il principio elementare del rispetto che si deve a ogni cittadino, a maggior ragione a chi ricopre alte cariche dello Stato.”

Lo dichiara il Presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS, Stefano Pellegrino