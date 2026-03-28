MALTEMPO, MORFINO (M5S): IMPUGNATIVA GOVERNO SU AIUTI SICILIA GRAVE, SERVONO RISPOSTE IMMEDIATE

“L’impugnativa da parte del Consiglio dei ministri della legge della Regione Siciliana sugli interventi urgenti per i territori colpiti dal ciclone Harry rappresenta un segnale grave e preoccupante, soprattutto per cittadini e imprese che attendono risposte rapide dopo i danni subiti”. Lo dichiara Daniela Morfino, capogruppo del M5S in Commissione Ambiente alla Camera. “Ancora una volta – prosegue – assistiamo a un cortocircuito istituzionale che rischia di scaricarsi sui territori più fragili. Se vi sono profili tecnici da correggere, il Governo intervenga rapidamente in modo collaborativo, senza rallentare l’erogazione degli aiuti necessari. Le comunità colpite dal maltempo non possono pagare il prezzo di conflitti tra Stato e Regione. È indispensabile garantire subito ristori efficaci, semplificare le procedure e sostenere la ricostruzione, nel rispetto delle competenze ma soprattutto dei bisogni reali di cittadini e imprese. Noi in commissione continueremo a vigilare e lavoreremo senza sconti pensando solo ai cittadini, affinché le risorse arrivino tempestivamente e senza ostacoli burocratici, perché l’emergenza climatica impone risposte concrete e non scontri istituzionali” conclude Morfino.

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