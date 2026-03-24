La deputata presenta un’interrogazione per chiedere chiarimenti a Schifani



Palermo, 24 marzo 2026 – “Quello che sta accadendo all’AST è gravissimo e inaccettabile. Non solo 35 lavoratori interinali sono stati esclusi dalla proroga contrattuale dall’oggi al domani, ma a molti di loro è stata anche notificata una richiesta di mobilità unilaterale, senza alcun preavviso e senza alcun confronto”. Lo dichiara l’on. Valentina Chinnici, vicepresidente della Commissione Lavoro all’ARS e deputata del Partito Democratico.



“Parliamo di lavoratori che da anni garantiscono un servizio essenziale e che oggi si vedono trattati come semplici numeri: 10 lavoratori palermitani vengono catapultati a Trapani, mentre altri vengono trasferiti da Modica a Messina, con modalità che appaiono del tutto arbitrarie e prive di tutele minime”.



“Una situazione paradossale – prosegue Chinnici – che rischia di trasformarsi in un vero e proprio licenziamento mascherato: è evidente infatti che trasferimenti così improvvisi e logisticamente insostenibili mettono i lavoratori nelle condizioni di non poter accettare, con la conseguenza di perdere il posto”.



“Ancora più grave è il quadro complessivo: mentre si taglia personale e si scarica il peso della crisi sui lavoratori, l’azienda affida servizi ai privati e mantiene decine di pullman fermi nei garage, dimostrando una gestione contraddittoria e priva di visione”.



“Per questo – conclude Chinnici – ho presentato un’interrogazione parlamentare urgente al Presidente della Regione Renato Schifani per chiedere chiarimenti immediati su quanto sta accadendo, sulle responsabilità del governo regionale e sulle misure che si intendono adottare per tutelare i lavoratori e garantire la continuità del servizio pubblico”.



“Non si può risanare un’azienda pubblica scaricando i costi sui lavoratori più deboli. Serve trasparenza, responsabilità e soprattutto rispetto per chi ogni giorno garantisce il diritto alla mobilità dei siciliani”.

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