Terzo mandato. Di Paola (M5S): Come volevasi dimostrare la maggioranza del Presidente Schifani non esiste più
Palermo 11 marzo 2026 – “Come volevasi dimostrare la maggioranza del Presidente Schifani non esiste più. La bocciatura odierna è l’ennesimo disastro della destra che antepone logiche personalistiche alle reali esigenze di 5 milioni di siciliani”. Lo dichiara il vice presidente dell’ARS e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito della bocciatura della norma a Sala d’Ercole, sul terzo mandato dei sindaci.