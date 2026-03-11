



È passata indenne dalle forche Caudine del Consiglio dei Ministri la norma proposta dal deputato M5S all’Ars Adriano Varrica, approvata nell’ambito della scorsa legge finanziaria grazie a una campagna congiunta con lavoratori e sindacati, che prevede l’istituzione del bacino dei lavoratori ex Almaviva Contact.

“Scampata l’impugnativa – dice Varrica – la Regione ora dovrà istituire questo bacino che speriamo rappresenti uno strumento utile al rilancio occupazionale per queste persone. Si dovrà definire ora il perimetro entro il quale agiscano le commesse del servizio di pubblica utilità 116117 e di digitalizzazione degli archivi regionali. La norma prevede che questi lavoratori possano anche essere valutati per i servizi di abbattimento delle liste d’attesa. Ho formalizzato al governo regionale richiesta di immediata costituzione del bacino. Ormai questi lavoratori sono esausti, c’è bisogno di un’accelerata per dare seguito agli impegni presi”.

