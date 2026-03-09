9 Marzo 2026
Home IRAN, M5S: MELONI MENTE DICENDO CHE NON PARTECIPIAMO A CONFLITTO

Related Stories

CRISI INTERNAZIONALE: ON. IDA CARMINA (M5S) “NO ALL’UTILIZZO DI SIGONELLA, BIRGI E NISCEMI, GOVERNO ESPONE SICILIA A RISCHIO ” 

CRISI INTERNAZIONALE: ON. IDA CARMINA (M5S) “NO ALL’UTILIZZO DI SIGONELLA, BIRGI E NISCEMI, GOVERNO ESPONE SICILIA A RISCHIO ” 

5 Marzo 2026
M5S: “Spirano venti di guerra pure in Sicilia e l’Ars discute di interrogazioni di quasi tre anni fa. Questo Parlamento è scollato dalla realtà”

M5S: “Spirano venti di guerra pure in Sicilia e l’Ars discute di interrogazioni di quasi tre anni fa. Questo Parlamento è scollato dalla realtà”

5 Marzo 2026
AMBIENTE: LOREFICE (M5S), INTERROGAZIONE SU DISCARICA MAZZARRÀ, GOVERNO INTERVENGA

AMBIENTE: LOREFICE (M5S), INTERROGAZIONE SU DISCARICA MAZZARRÀ, GOVERNO INTERVENGA

4 Marzo 2026

Leggi anche

Tutela e benessere del personale, il SIM Carabinieri Sicilia ringrazia il Comandante Provinciale di Agrigento Nicola De Tullio: “Attenzione nei confronti dei militari impiegati a Lampedusa”

Tutela e benessere del personale, il SIM Carabinieri Sicilia ringrazia il Comandante Provinciale di Agrigento Nicola De Tullio: “Attenzione nei confronti dei militari impiegati a Lampedusa”

9 Marzo 2026
Lavori pubblici: CNA Costruzioni Sicilia, incomprensibile proroga del Prezzario regionale senza adeguamento

Lavori pubblici: CNA Costruzioni Sicilia, incomprensibile proroga del Prezzario regionale senza adeguamento

9 Marzo 2026
Oltre la Barricata – Perché l’Italia tace mentre Netanyahu ridisegna la mappa del gas

Oltre la Barricata – Perché l’Italia tace mentre Netanyahu ridisegna la mappa del gas

9 Marzo 2026
Superenalotto, sfiorato il “6” a Castellamare del Golfo: centrato un “5” da oltre 35mila euro

Superenalotto, sfiorato il “6” a Castellamare del Golfo: centrato un “5” da oltre 35mila euro

9 Marzo 2026