Dalla base di Sigonella anche aereo USAF per operazioni speciali diretto a Tel Aviv

Roma, 9 marzo – “Meloni mente quando dice che l’Italia non partecipa al conflitto, perché attraverso la sua strategica base siciliana in uso agli americani sta fornendo un cruciale supporto alle operazioni militari degli Stati Uniti, riconosciuto dallo stesso Trump del resto. Da Sigonella vanno e vengono senza sosta dal Medio Oriente – Giordania, Bahrein, Arabia Saudita – aerei militari americani per il trasporto di truppe e armamenti, aerei cisterna per il rifornimento in volo dei bombardieri, aerei spia e droni da ricognizione. Ieri sera dall’aeroporto siciliano è decollato per Tel Aviv anche un C-295W Persuader dell’U.S. Air Force del 427° Squadrone Operazioni Speciali famoso per le sue azioni sotto copertura. Non facciamoci trarre in inganno dal dibattito sul ‘se ci chiederanno le basi’ perché gli Stati Uniti le nostre basi, Sigonella in testa, le stanno già usando al massimo delle loro capacità senza alcun bisogno di chiedercelo. Sigonella non è una base di bombardieri strategici come Diego Garcia: è un hub strategico di supporto logistico e intelligence. Impossibile pensare ad un livello di coinvolgimento maggiore, dato che i cacciabombardieri americani decollano dalle basi usa nel Golfo e i bombardieri strategici direttamente dagli Stati Uniti. Meloni non finga imbarazzo di fronte ai ringraziamenti di Trump e non menta agli italiani”.

Lo dichiarano i parlamentari M5S delle commissioni Esteri, Difesa e Politiche europee di Camera e Senato.