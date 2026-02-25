Roma, 25 feb. – “Ho presentato un’interrogazione sulla vicenda che ha interessato l’Istituto Ramazzini e il licenziamento di Daniele Mandrioli, avvenuto cronologicamente dopo la pubblicazione del ‘Global Glyphosate Study’. La coincidenza temporale tra la diffusione di uno studio scientifico, che evidenziava criticità legate a una sostanza così ampiamente utilizzata, e la decisione di licenziare chi ha dedicato la sua attività di ricerca alla prevenzione del cancro e delle malattie di origine ambientali, risulta quanto mai sospetta. Un provvedimento di tale rilievo impone un chiarimento immediato da parte del Governo. Quando sono in gioco temi con ricadute sulla salute pubblica, la trasparenza e l’autonomia della ricerca devono essere pienamente garantite”.

Lo comunica in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.