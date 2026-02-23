L’importanza della comunicazione nelle gare pubbliche

Confronto sulle nuove sfide per gli enti locali

Mercoledì all’Ars convegno di ANCI SICILIA e UNA

Palermo – “Comunicare per raccontare. Nuove sfide per gli enti locali” è il titolo del convegno dedicato al ruolo strategico della comunicazione nelle gare pubbliche e all’innovazione digitale nella pubblica amministrazione. L’iniziativa è promossa e organizzata da ANCI Sicilia, associazione dei Comuni siciliani, in collaborazione con UNA, Aziende della comunicazione Unite e patrocinata dal Comune di Palermo.

Si terrà:

mercoledì alle 9

nella sala Pio La Torre dell’Assemblea regionale siciliana

Punto stampa alle 10

L’occasione vuole offrire un momento di approfondimento e confronto sulle trasformazioni dei processi comunicativi negli enti locali, sull’utilizzo dei canali digitali e sulla valorizzazione dell’azione amministrativa come strumento di trasparenza e dialogo con i cittadini. Verrà presentato il “Libro verde UNA gare pubbliche nella comunicazione”.

Saranno presenti il presidente e il segretario generale di ANCI SICILIA, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri e il presidente di UNA, Davide Arduini.