L’ADHD e i disturbi dello spettro autistico, esperti a convegno domani all’Ars
Palermo, 17/02/2026. “L’ADHD e i disturbi dello spettro autistico” è questo il tema del convegno in programma domani a partire dalle ore 9,30 nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo.
“Si tratta – dice il deputato-pediatra Carlo Gilistro, che modererà i lavori – di una giornata di approfondimento scientifico e istituzionale dedicata al neurosviluppo, con uno sguardo che accompagna la persona lungo tutto l’arco della vita, dalla nascita al ‘Dopo di Noi’, ponendo al centro diagnosi, presa in carico, continuità assistenziale e governance dei servizi”.
Previsti interventi di esperti, dirigenti sanitari siciliani e responsabili di associazioni.
Sarà possibile seguire il convegno in streaming all’indirizzo: www.bit.ly/convegnoadhd