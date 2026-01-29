29 Gennaio 2026
Home MALTEMPO, M5S: FARNETICAZIONI SALVINI SUL PONTE FANNO CADERE LE BRACCIA PURE A DESTRA

Antonio De Luca (M5S ): “Mentre la Sicilia è in ginocchio, l’Ars discute del colore della fascia del presidente del Consiglio comunale. Siamo ai limiti del ridicolo”

29 Gennaio 2026
Di Paola (M5S): “Caro Salvini, non ti vogliamo, prima restituisci il miliardo e 300milioni di fondi FSC che hai immobilizzato per il ponte di propaganda”

29 Gennaio 2026
Di Paola (M5S): “Doniamo 1 milione di euro ai danneggiati dal ciclone e da frana Niscemi”

29 Gennaio 2026

In Sicilia 25.199 infortuni,Pullara (Conflavoro) rilancia: “Regole semplici, formazione pratica e incentivi stabili”

29 Gennaio 2026
Arpa Sicilia, Csa-Cisal: “Bene incontro con l’assessorato Ambiente, si apra un tavolo di crisi”

29 Gennaio 2026
Antonio De Luca (M5S ): “Mentre la Sicilia è in ginocchio, l’Ars discute del colore della fascia del presidente del Consiglio comunale. Siamo ai limiti del ridicolo”

29 Gennaio 2026
MALTEMPO, M5S: FARNETICAZIONI SALVINI SUL PONTE FANNO CADERE LE BRACCIA PURE A DESTRA

29 Gennaio 2026