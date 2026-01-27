ROMA, 27 GEN. – “Al governo Meloni non è chiaro un concetto: i 100 milioni stanziati per l’emergenza maltempo legata all’uragano Harry sono una mortificazione che Sicilia, Calabria e Sardegna non meritano. Una somma irrisoria, messa lì da un governo Meloni che ha approcciato in maniera oltremodo pilatesca ai disagi causati dal maltempo nelle tre regioni in questione. Il tutto è reso ancora più insopportabile dall’ostinazione con cui questo esecutivo, per non scontentare il capriccioso Salvini, tiene fermi miliardi per un’opera folle come il ponte sullo Stretto. Che probabilmente non si farà mai, ma sicuramente non si farà con questo governo, che sul fronte delle procedure e della documentazione ha dimostrato di non essere all’altezza. Harry ha messo a nudo tutta la fragilità delle tre regioni colpite: servono risorse ingenti per il pronto intervento, ma ne serviranno ancora di più per mettere in sicurezza i tantissimi comuni colpiti. Un governo serio, dunque, ridarebbe immediatamente a Sicilia e Calabria ciò che è stato sottratto loro per le smanie sul ponte. Invece ci tocca vedere un governo inerme, che degli sfollati se ne frega e addirittura li buggera pure aprendo a un nuovo condono edilizio. Non ci sono parole”. Così in una nota la capogruppo M5s in commissione Ambiente Daniela Morfino (M5s).

