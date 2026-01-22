Antonio De Luca (M5S). “Enormi i danni del ciclone Harry: tutte le risorse del prossimo collegato alla Finanziaria vadano a famiglie, commercianti e comuni”

Palermo, 22/01/2026.“Le devastazioni causate dal ciclone Harry sono enormi: tutte le risorse del prossimo collegato alla Finanziaria vadano a famiglie e commercianti che hanno subito grossi danni e ai comuni per affrontare le prime necessità. Lasciamo nel testo solo le norme urgenti e indifferibili e togliamo tutto il resto, emendamenti territoriali compresi. Le somme così recuperate vadano a coloro che altrimenti rischiano di non riprendersi più da questa enorme batosta”.

È questo l’appello che il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca fa al governo e ai capigruppo dei partiti di Sala d’Ercole.

“I danni causati dal vento e dalle mareggiate – dice De Luca – sono ancora da quantificare, ma i primi bilanci fanno già rabbrividire, si parla di oltre mezzo miliardo di euro e tutto fa pensare che si tratti di cifre destinate a crescere. A prescindere dagli aiuti che si spera arriveranno al più presto da Roma, anche noi dobbiamo fare la nostra parte per andare incontro a chi rischia di essere segnato a vita da questi eventi. Dobbiamo dare la priorità a questa terribile emergenza, inserendo, in accordo con tutti i capigruppo, nel primo Ddl utile in discussione all’Ars un articolo che preveda la disponibilità di somme immediate per ristorare famiglie, commercianti e imprese e per sostenere i comuni nei primissimi interventi.

Bisogna fare in fretta perché se i soldi arriveranno tardi a queste categorie serviranno a ben poco. Questa è una di quelle occasioni in cui vanno dismesse le casacche di partito. Di fronte alle emergenze tutti dobbiamo remare nella stessa direzione”