“Dalle Eolie a Messina, da Riposto a Marzamemi e oltre, tutte le coste e i comuni nord-orientali e orientali della Sicilia hanno subito danni gravissimi a seguito del maltempo delle ultime ore. Grazie all’azione di allerta e prevenzione della Protezione Civile regionale in sinergia con i Comuni, non vi sono state vittime ed è stato possibile evitare drammi anche peggiori, ma è sotto gli occhi di tutti che vi sono danni incalcolabili alle infrastrutture primarie e secondarie, così come alle attività economiche ed alle abitazioni private.Per questo chiediamo al Governo Regionale, certi dell’attenzione e della sensibilità del Presidente Schifani, sia di prevedere immediati interventi economici per far fronte alle situazioni di maggiore emergenza, sia di farsi portavoce con il Governo nazionale perché venga dichiarato lo stato di calamità e siano previsti interventi urgenti per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture danneggiate e interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite.

Auspichiamo che in tempi brevissimi si attivi la necessaria sinergia e collaborazione fra tutte le istituzioni interessate, perché le nostre comunità sono state duramente colpite e certamente non si possono attendere i tempi della burocrazia per ridare loro serenità e servizi.”

Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Bernardette Grasso, Alessandro De Leo, Nicola D’Agostino, Riccardo Gennuso e Salvo Tomarchio, eletti nelle province di Catania, Messina e Siracusa.