ROMA, 21 GEN. – “La situazione durante la notte in Sicilia è precipitata sul fronte maltempo: a Palermo quasi un centinaio di interventi dei vigili del fuoco solo nelle ultime ore, comuni senz’acqua nel messinese, muri crollati a Enna, devastazioni in serie a Taormina, nel catanese e nel ragusano. Ora: non riprendiamo le solite “romanzine” nei confronti dei negazionisti del cambiamento climatico, che purtroppo anche nel governo Meloni abbondano. Però è necessario che nell’esecutivo comprendano che il quadro è drammatico, l’allerta meteo resta da bollino rosso e la conta dei danni è già impietosa. Quindi invitiamo Meloni, Salvini e tutta la truppa a non stare a braccia conserte: va deliberato immediatamente lo stato di emergenza e urgono subito azioni concrete. Anche dal punto di vista finanziario, perché ci sono migliaia di cittadini allo stremo e tante attività in seria difficoltà: attraverso il fondo nazionale per le emergenza è il caso di intervenire subito. Se necessario, si attinga anche alla montagna di soldi che il governo tiene ferma per portare avanti la follia del ponte sullo Stretto. La Sicilia ha bisogno di cura del territorio, di manutenzioni, di messa in sicurezza del territorio. Non di opere folli”. Così in una nota la deputata siciliana capogruppo M5s in commissione Ambiente Daniela Morfino.

