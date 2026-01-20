21 Gennaio 2026
Ida Carmina M5S. "Ciclone Harry, devasta il Sud e la Sicilia. Non si perda tempo, subito stato di emergenza e di calamità naturale per dare aiuti ai territori e alla popolazione"

SICILIA, MORFINO (M5S): SITUAZIONE PREOCCUPANTE, NECESSARIA STRATEGIA SERIA PER TUTELARE CITTADINI E TERRITORI

20 Gennaio 2026
Maltempo Sicilia, Ternullo (FI): “Grazie a chi è in prima linea per la nostra sicurezza”

20 Gennaio 2026
Antonio De Luca (M5S Ars): “Cento milioni per i Comuni danneggiati dal ciclone Harry. Pronto emendamento per il prossimo collegato alla Finanziaria. Si dichiari stato d’emergenza”

20 Gennaio 2026

Minori e violenza: Save the Children, preoccupa la “normalizzazione” dei comportamenti violenti tra pari e l’aumento del numero di minori segnalati per porto di armi improprie, ma l’Italia rimane uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi d’Europa

20 Gennaio 2026
A Spazio Cultura L’Opera di Salvatore Lo Bue   

20 Gennaio 2026
SICILIA, EDUCAZIONE: ECCO PROGETTI CONTRO POVERTÀ SCOLASTICA E VIOLENZA TRA PARI

20 Gennaio 2026
Presentato oggi presso la Camera dei Deputati il volume “Codice Junior. Under 18: diritti e doveri” edito da Lefebvre Giuffrè

20 Gennaio 2026