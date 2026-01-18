Il progetto che desidera valorizzare e rilanciare la scuola nel difficile contesto del quartiere di Palermo attraverso la realizzazione di una serie di eventi culturali

.

L’iniziativa promossa dalla Direzione scolastica, in collaborazione con Spazio Cultura, si fonda sulla profonda convinzione che la promozione e la diffusione della cultura possano costituire uno stimolo al riscatto del quartiere. Un nuovo progetto che prevede la realizzazione di eventi culturali legati al mondo dell’editoria, e dell’arte in genere, con l’obiettivo di portare all’interno della scuola contaminazioni positive per stimolare la crescita e l’emancipazione del quartiere, da sempre schiacciato da un forte degrado sociale e da un isolamento culturale che colpiscono trasversalmente buona parte dei suoi abitanti.

Il prossimo appuntamento, promosso e organizzato in collaborazione con il Lions Club Palermo Host Ets, è per Sabato 24 gennaio alle ore 10:30 all’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone” via Marchese Pensabene, 34 – Palermo, per la presentazione del libro di Roberto Tedesco Gelone nella terra di Athena, un romanzo storico ambientato in Sicilia durante la sanguinosa battaglia di Himera del 480 a.C., novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni.

Sarà presente l’autore che dialogherà con il Dirigente dell’Istituto Massimo Valentino, il presidente del Lions Club Palermo Host Ets Florinda Paladino, il Direttore del Parco Archeologico di Himera Solunto e Iato Domenico Targia e l’editore Nicola Macaione.