Roma, 16 gen. – “Le dichiarazioni di Salvini sono sconcertanti e offendono l’intelligenza degli italiani: di fronte ai rilievi della Corte dei Conti rivendica ‘l’ho nominato io’ e nomina Ciucci commissario ‘per accelerare’. È un grottesco cortocircuito istituzionale: la stessa persona è AD della Stretto di Messina e diventa anche commissario del Ponte, concentrando nelle stesse mani regia, tempi, e gestione. Non sono la trasparenza e la disciplina richiesti dalla Corte dei Conti: questo è l’annullamento di contrappesi e garanzie. E la narrazione secondo cui ‘i privati non c’entrano nulla’ è pura propaganda: l’opera è finanziata con risorse pubbliche, ma appalti e contratti saranno affidati a soggetti privati”. Lo ha affermato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

