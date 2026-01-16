La Fiaccola olimpica in Val Gardena

I tedofori porteranno la fiaccola Olimpica partendo da Ortisei fino a raggiungere i luoghi più belli e spettacolari della valle.

La Val Gardena ha visto, negli anni, molti dei propri atleti più rappresentativi partecipare alle Olimpiadi invernali e la fiaccola olimpica, che sta attraversando città e paesi per giungere a Cortina (Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026) non poteva non far tappa in questa terra di campioni

Mercoledì 28 gennaio, durante la tappa 52, la Fiaccola Olimpica attraverserà la Val Gardena.

I tedofori selezionati partiranno alle ore 08:00 a Ortisei, presso la “Locomotiva” in Piazza Stazion, e proseguiranno lungo la zona pedonale, incontrando maestri di sci, gruppi in costume tradizionale e i “tifosi” davanti all’ingresso della Mostra Permanente d’Arte “Art52”, accompagnati da una banda musicale.

Lungo il percorso saranno esposte fiaccole olimpiche di ghiaccio realizzate appositamente.

In Piazza Sant’Antonio saranno visibili dieci “Unika-Fan” scolpiti a mano da artisti locali. Cinque di questi “Fan” sono stati creati appositamente per le Olimpiadi e saranno successivamente esposti durante le gare di biathlon ad Anterselva.

I musicisti della banda musicale accoglieranno la Fiaccola Olimpica verso le ore 08:15 presso l’Hotel “Villa Park” con una solenne fanfara.

A Selva, la staffetta prenderà il via dal Dantercepies, dove i tedofori saliranno in cabinovia e scenderanno lungo la pista, per essere alle ore 08:20 alla cabinovia Ciampinoi proseguendo, dopo un saluto istituzionale, lungo il Sellaronda fino alla “Città dei Sassi”, dove è prevista un’attività di skijöring. Saranno accompagnati dai bambini e dai ragazzi dello Sci Club Gardena, che nelle precedenti edizioni delle Olimpiadi ha formato molti atleti e campioni.

La fiaccola continuerà poi il suo percorso verso il Passo Sella in direzione della Val di Fassa, passando per Canazei, fino a raggiungere la meta della giornata, Cavalese.

Tra i tedofori di Milano–Cortina 2026 ci saranno anche le gardenesi Carolina Kostner (pattinaggio di figura, bronzo a Sochi 2014) e Isolde Kostner (sci alpino, due bronzi a Lillehammer 1994 e argento a Salt Lake City 2002).

La Val Gardena ha sempre onorato i giochi come accadde, per esempio, alle XXIII Olimpiadi invernali di PyeongChang, in Corea del Sud (2018), quando ben 11 atleti della nazionale italiana provenivano proprio da questa valle o durante le Olimpiadi invernali di Sochi, in Russia, nel 2014, anche in quella occasione con altri 11 atleti.

Considerando, infine, che la valle conta 10.000 abitanti, si può affermare che in Val Gardena circa 1 persona ogni mille ha la possibilità e la capacità di partecipare alle Olimpiadi invernali….

www.valgardena.it + www.facebook.com/VGardena + www.twitter.com/VGardena

Instagram: @dolomitesvalgardena #valgardena #postcardfromvalgardena

Val Gardena è la valle delle Dolomiti per eccellenza, nel patrimonio naturale mondiale dell’UNESCO. In Val Gardena (Alto Adige) vi attendono le esperienze più intense che il mondo unico delle Dolomiti abbia da offrire, durante tutto l’anno. In questo paradiso ladino si possono ammirare fenomeni naturali unici, che possono essere vissuti solo qui in tutta la loro grandezza e bellezza: dai contrasti in primavera, alla flora alpina unica per la sua varietà che sboccia sugli alpeggi a inizio estate, dall’Eldorado per gli escursionisti, i climber e i mountain biker, alle mistiche giornate autunnali, con gli impressionanti paesaggi montani infuocati delle “Burning Dolomites”; fino a Dicembre, quando diventa il paradiso degli sport sulla neve.