A Spazio Cultura il Carretto di Sicilia

Storie di carradori, fabbri, fonditori, intagliatori, pittori e bardatori, interviste, curiosità, dettagli, contatti, mani custodi di un patrimonio UNESCO

Giovedì 22 gennaio dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, verrà presentato il libro del fotografo Massimo Folisi I maestri del carretto di Sicilia, novità editoriale de La Moderna Edizioni.

In questa prestigiosa opera editoriale l’autore, con encomiabile lavoro di ricerca, raccoglie le speranze e le testimonianze dei carradori intervistati, fa da pungolo affinché le Istituzioni prendano ulteriormente coscienza del potenziale che l’arte magistrale delle loro mani si trasformi in notevole risorsa.

All’incontro sarà presente l’autore che dialogherà con la giornalista e scrittrice Marcella Croce studiosa di tradizioni popolari, il Maestro Maurizio Piscopo che durante l’incontro si esibirà con la sua fisarmonica con brani della musica popolare siciliana, l’architetto Roberto Tripodi, il regista Rosario Neri e il libraio Nicola Macaione.