[Sicilia] GIBELLINA CAPITALE. Pellegrino (FI) “Simbolo di rinascita e sviluppo”

“Gibellina è un simbolo di resilienza e rinascita, la prova concreta che dalle tragedie possono scaturire nuove energie vitali per le comunità e i territori. Il riconoscimento di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026 non è solo un prestigioso titolo, ma sarà uno strumento e un volano per iniziative diffuse, portatrici di attenzione, turismo e nuova economia per l’intera Sicilia. Tutto questo è stato possibile anche grazie all’impegno del Governo e del Presidente della Regione, in stretta sinergia col Governo nazionale, con un investimento sulla cultura, per trasformare il dolore e la distruzione in bellezza e l’innovazione, in occasione di sviluppo concreto e duraturo.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS, che oggi ha partecipato alla cerimonia inaugurale di Gibellina Capitale dell’Arte contemporanea 2026.