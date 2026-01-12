Ipotesi collegamento cardiochirurgia pediatrica di Taormina con Catania, Antonio De Luca M5S ARS: “L’assessora Faraoni riferisca subito in commissione”





Palermo, 12/01/2026. “Sull’ipotesi di trasferimento e/o di collegamento funzionale della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina al Policlinico Rodolico di Catania, prospettata in queste ore dal Ministero della Salute, si faccia subito chiarezza. L’assessora Faraoni venga subito a riferire in commissione Salute all’ARS”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’ARS Antonio De Luca.

“Abbiamo appreso – dice De Luca – che il Ministero avrebbe subordinato il mantenimento della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina a un collegamento funzionale con il Policlinico Rodolico di Catania, in quanto DEA di secondo livello. Perché l’assessora tace sull’argomento? Perché il Ministero, che prima indicava anche il Papardo di Messina come possibile azienda ospitante e, dopo che la Regione lo aveva scelto, ora indica esclusivamente il DEA di secondo livello catanese, sconfessando se stesso? È più che evidente che dietro tutto ciò ci sia la volontà di accontentare l’area politica catanese di riferimento del Ministero, spacciandola per una scelta tecnica. Noi non ci stiamo: non si può subordinare la salute dei bambini a una bassa competizione campanilistica tra città e partiti di riferimento. La cardiochirurgia di Taormina deve continuare ad operare in completa autonomia, come ha fatto finora con ottimi risultati. E non si capisce perché non debba farlo, visto che in Italia ci sono ben sette cardiochirurgie pediatriche che operano in autonomia senza nessun collegamento con cardiochirurgie per adulti. Il presidente della sesta commissione Giuseppe Laccoto calendarizzi al più presto la richiesta di audizione. Sulla salute, specie quella dei più piccoli, non è tollerabile assistere a giochetti politici”.

