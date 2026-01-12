12 Gennaio 2026
Intimidazione al sindaco di Carlentini, la solidarietà di Anci Sicilia

10 Gennaio 2026
Freddo: Save the Children, in Italia il 7,9% delle famiglie con almeno un minore non può riscaldare adeguatamente la propria abitazione

9 Gennaio 2026
SuperEnalotto: a Palermo centrato un “5” da oltre 64mila euro

9 Gennaio 2026

Ipotesi collegamento cardiochirurgia pediatrica di Taormina con Catania, Antonio De Luca M5S ARS: “L’assessora Faraoni riferisca subito in commissione”

12 Gennaio 2026
PER NON SBAGLIARE ANCORA  AGRIGENTO VORREBBE SINDACO L’EX-PREFETTO ANTONELLA  DE MIRO

12 Gennaio 2026
MAFIA, M5S: DOVEROSO RICORDARE PICCOLO DI MATTEO, VITTIMA IGNOBILE CRUDELTA’ COSA NOSTRA

11 Gennaio 2026
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Antonio De Luca (M5S): “No all’ipotesi di collegamento con Catania ipotizzata dal Ministero della Salute, crea confusione gestionale”

11 Gennaio 2026