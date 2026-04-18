Rifiuti. Pellegrino (FI). “Da M5S polemiche stucchevole di chi non ha idea di cosa sia governare Sicilia”

“L’ennesima polemica del Movimento 5 Stelle sulla gestione dei rifiuti è la solita litania stucchevole di chi non ha mai governato la Sicilia e pensa di poter dare lezioni a chi, invece, ogni giorno si sporca le mani per risolvere i problemi reali dei cittadini. L’ordinanza del sindaco Trantino è una soluzione emergenziale, adottata perché il sistema ereditato a livello regionale dalle precedenti amministrazioni era del tutto privo di pianificazione e si basava quasi esclusivamente sul conferimento in discarica.

Il governo Schifani, assessore Colianni in testa, sta lavorando per costruire un sistema moderno ed efficiente, ma non si possono riaolvere in pochi anni le colpe di decenni di immobilismo.

Il Governo ha già avviato una pianificazione strutturale e sta investendo sugli impianti, con un Piano apprezzato da tutti a tutti i livelli istituzionali, tranne che da chi, come sembrano essere i 5 Stelle, vorrebbe che tutto resti immutato.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana in risposta alle dichiarazioni dell’onorevole Luigi Sunseri.