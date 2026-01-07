ROMA – “Ho saputo della vincita con un messaggio che mi hanno mandato stamattina alle sei e mezza. È una grandissima emozione e c’è tanta adrenalina. Il negozio oggi è affollatissimo e faccio fatica a gestire tutto ma sono molto contenta”. Queste le parole di Patrizia Bianchi ad Agipronews, titolare della tabaccheria in Corso Matteotti 12 ad Albano Laziale, in provincia di Roma, dove è stato vinto il quinto premio della Lotteria Italia da un milione di euro con il tagliando Q331024.

“Non ho idea di chi sia il vincitore o quando sia stato venduto il biglietto. Spero sia un cliente abituale come molti dei frequentatori della nostra tabaccheria. Ma nel periodo natalizio molta gente si sposta, ci sono tanti turisti e quindi potrebbe essere anche uno di loro. Mi auguro che, comunque, ci venga a trovare prima o poi”.

La tabaccheria, prima gestita dal padre Paolo, è un locale storico nel centro di Albano Laziale, racconta Patrizia ad Agipronews. Non è però la prima grande vincita nell’attività: “Nel dicembre 2024 – ha concluso – sono stati vinti 2,5 milioni di euro con un Gratta e Vinci 50x”. Una doppietta milionaria che sicuramente renderà la tabaccheria un punto di riferimento ancora più importante in città.