10eLotto: in Sicilia vinti 145mila euro
Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, come riporta Agipronews, vinti 145mila euro in regione: a Cefalù, in provincia di Palermo, centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro in via Roma, a cui si aggiungono un 9 da 20mila euro realizzato a Canicattì, in provincia di Agrigento, in via Pilo Rosolino, un colpo da 15mila euro a Valderice, in provincia di Trapani, con un 7 Doppio Oro in via dei Marmi e i 10mila vinti a Erice, sempre in provincia di Trapani, grazie a un 8 in via Alessandro Manzoni. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 64,4 milioni da inizio anno.