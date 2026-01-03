3 Gennaio 2026
Home CARMINA (M5s): “Venezuela: grave aggressione a uno Stato sovrano. Forte preoccupazione per la sicurezza dei connazionali”

Storie correlate

Sicilia. Di Paola (M5S): “Parlamento paralizzato? Con questa frase Schifani ammette il proprio fallimento, ma la causa è la sua maggioranza inesistente, mica il regolamento”

Sicilia. Di Paola (M5S): “Parlamento paralizzato? Con questa frase Schifani ammette il proprio fallimento, ma la causa è la sua maggioranza inesistente, mica il regolamento”

29 Dicembre 2025
[Sicilia] Emergenza idrica. Pellegrino a Catanzaro “Spiace abbia memoria corta su responsabilità PD”

[Sicilia] Emergenza idrica. Pellegrino a Catanzaro “Spiace abbia memoria corta su responsabilità PD”

27 Dicembre 2025
CORTE CONTI, LOREFICE (M5S): GOVERNO REGOLA CONTI DOPO NO AL PONTE

CORTE CONTI, LOREFICE (M5S): GOVERNO REGOLA CONTI DOPO NO AL PONTE

27 Dicembre 2025

Leggi anche

CARMINA (M5s): “Venezuela: grave aggressione a uno Stato sovrano. Forte preoccupazione per la sicurezza dei connazionali”

CARMINA (M5s): “Venezuela: grave aggressione a uno Stato sovrano. Forte preoccupazione per la sicurezza dei connazionali”

3 Gennaio 2026
Morire per un like

Morire per un like

3 Gennaio 2026
“La Verità si trova spesso in pericolo, ma non muore mai…”

“La Verità si trova spesso in pericolo, ma non muore mai…”

3 Gennaio 2026
Lotteria Italia, “boom” in Lombardia. “Venduti 350 biglietti al giorno”, all’Autogrill Somaglia Ovest (Lodi) si punta sul bis milionario

Lotteria Italia, “boom” in Lombardia. “Venduti 350 biglietti al giorno”, all’Autogrill Somaglia Ovest (Lodi) si punta sul bis milionario

2 Gennaio 2026