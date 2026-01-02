Lotteria Italia, “boom” in Lombardia. “Venduti 350 biglietti al giorno”, all’Autogrill Somaglia Ovest (Lodi) si punta sul bis milionario

ROMA – “Abbiamo venduto fino a 350 biglietti in un giorno”, racconta ad Agipronews una dipendente dell’Autogrill Somaglia Ovest, dove lo scorso anno è stato conquistato il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. “Le vendite quest’anno sono andate molto bene — proseguono dall’area di servizio in provincia di Lodi — i viaggiatori sanno che si tratta di un posto fortunato e si fermano tutti i giorni a tentare la sorte qui”. “Le vibrazioni sono assolutamente positive. Si spera nuovamente nel colpo da 5 milioni di euro”. Così un impiegato della Tabaccheria Labriola di Milano descrive l’entusiasmo che pervade i lombardi, pronti a tentare la fortuna per il terzo anno consecutivo, nella speranza di vincere ancora il ricchissimo primo premio. Dopo il successo del 2023, quando il primo premio da 5 milioni di euro era stato vinto grazie a un biglietto venduto al Bar Valdagno di Milano, e di nuovo nel 2024, quando era stato acquistato presso l’Autogrill Somaglia Ovest, la Lombardia si prepara a tentare il tris.

“Ho venduto tutti i biglietti che ho ordinato”, dichiara il tabaccaio milanese ad Agipronews, un segno del forte desiderio dei cittadini lombardi di affidarsi alla sorte. La regione negli ultimi anni è sempre stata ai vertici della classifica delle vendite, come dimostrano anche i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nell’edizione 2024, i biglietti staccati sono stati 1.303.440, in aumento del 29% rispetto ai 1.004.020 del 2023. Milano ha dominato con 583.750 biglietti venduti – seconda a livello nazionale – seguita da Brescia con oltre 153.000 tagliandi.

Nel bresciano, un dipendente dell’esercizio “Bacco e Tabacco” conferma l’attesa della regione: “I compratori rispecchiano il target abituale, soprattutto persone dai 40 anni in su”. Per quanto riguarda il periodo con più vendite, il picco si è registrato nel mese di dicembre. Come afferma anche il gestore della Tabaccheria “Da Ulde” a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia: “Può darsi che l’arrivo della tredicesima abbia spinto molti a tentare un investimento sulla fortuna”.

Tuttavia, come riporta Agipronews, qualche voce risulta fuori dal coro. Nella tabaccheria “Barbieri Alfredo” a Corte Palasio, in provincia di Lodi – a meno di 10 km dall’Autogrill che nel 2024 ha consegnato il tagliando da 5 milioni – si osserva un comportamento diverso: “Non ho visto molte persone del posto interessate – commenta il titolare – Probabilmente, il fortunato dello scorso anno era un viaggiatore di passaggio”. Eppure, anche in questa zona, l’attesa per l’estrazione resta alta, con la speranza che la Lombardia possa regalare un altro colpo da 5 milioni, per un tris che renderebbe la Regione, ancora una volta, protagonista indiscussa della Lotteria Italia. “Il vincitore dello scorso anno non si è fatto vivo, speriamo che anche quest’anno una persona fortunata si fermi da noi”, conclude la dipendente dell’Autogrill Somaglia Ovest.