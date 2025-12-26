[Sicilia] Dissalatori. Pellegrino a Ciminnisi “Per lei si stava meglio quando si stava peggio”

“In Sicilia purtroppo c’è sempre qualcuno per cui si stava meglio quando si stava peggio. La collega Ciminnisi e il suo Movimento, specialisti nel ‘NO’ a qualsiasi proposta costruttiva, oggi commentano le parole della Corte dei Conti che, guarda caso, fotografa e condanna esattamente il sistema che i 5 stelle vorrebbero custodire e perpetrare: un modello ventennale di immobilismo, carenza di programmazione e rinvii.

La Corte, infatti, non boccia le scelte del Presidente Schifani, ma certifica il fallimento storico di un approccio miope e inadeguato che si è protratto per decenni: la politica dell’annuncio e della zero pianificazione.

Proprio per uscire da quella logica fallimentare, il governo Schifani ha finalmente imboccato la strada della vera programmazione. I dissalatori sono soltanto uno degli strumenti, non un alibi ma una risposta immediata e necessaria nell’ambito di una strategia integrata e di medio-lungo periodo che nessuno prima aveva mai avuto il coraggio di delineare.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando le dichiarazioni dell’onorevole Ciminnisi.