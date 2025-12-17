Intimidazione al sindaco di Ravanusa, Miceli (Progetto Civico Italia): “Solidarietà agli amministratori, garanti delle nostre città”

“Esprimo la mia solidarietà e quella di Progetto Civico Italia al sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, bersaglio nei giorni scorsi di un atto intimidatorio”. Così Carmelo Miceli, coordinatore regionale per la Sicilia di Progetto Civico Italia. Solo pochi giorni fa la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, aveva pubblicamente denunciato una serie di minacce via social ricevute sui propri profili. Siamo dinanzi ad una escalation senza fine. Secondo il rapporto “Amministratori sotto tiro” presentato da Avviso Pubblico, la Sicilia è stata la regione con più atti intimidatori nel 2024, con 51 episodi censiti (+46% rispetto al 2023) e con l’Agrigentino tra le province più colpite.

“Sono vicino a Pitrola a Terranova, così come agli altri sindaci che tutti giorni svolgono il proprio ruolo in prima linea di fronte a burocrazia, inefficienze, difficoltà legate ad un governo centrale e regionale che spesso dimenticano il lavoro silenzioso degli amministratori locali. Il Governo e, in generale, tutte le forze politiche dovrebbero porsi come tema quello della maggiore sicurezza degli amministratori locali, unici veri soggetti esposti alle conseguenze della mala e, talvolta, della buona politica”.