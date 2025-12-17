PONTE STRETTO, IARIA (M5S): STORIA DI UN GRANDE BLUFF, ORA SI PUNTI SU PORTI E ALTA VELOCITA’

Roma, 17 dic. – “Il progetto del Ponte sullo Stretto si sta rivelando per quello che era: un annuncio politico senza basi operative solide. La seconda pronuncia della Corte dei Conti, motivata ieri, lascia poco spazio a dubbi: ad oggi l’iter andrebbe completamente rifatto, poiché gli standard normativi Ue non sono rispettati. Nel frattempo abbiamo perso tempo, risorse e occasioni concrete per migliorare davvero la mobilità tra Calabria e Sicilia. Esiste però un’alternativa credibile, già studiata e impostata durante il governo Conte II: il potenziamento dell’attraversamento dinamico. A seguire, crediamo che sia necessario ripartire dal rafforzamento del sistema portuale a Sud, con lo sviluppo del porto di Villa San Giovanni e del porto di Tremestieri a Messina, dotandoli di attracchi adeguati per navi lunghe fino a 200 metri, in grado di trasportare anche convogli ferroviari ad alta velocità della stessa lunghezza. Questa soluzione avrebbe un doppio effetto immediato. Liberare finalmente Villa San Giovanni dall’attraversamento continuo di auto e mezzi diretti in Sicilia, restituendo qualità urbana e sicurezza a una cittadina oggi schiacciata dal traffico. E allo stesso tempo, dare una spinta reale al completamento dell’alta velocità fino a Reggio Calabria, collegandola in modo efficiente e continuo alla Sicilia senza opere faraoniche e senza promesse irrealizzabili. Continuare a inseguire il ponte significa rinviare ancora una volta interventi concreti e cantierabili. Investire sui porti, sull’intermodalità e sull’alta velocità significa invece rispondere ai bisogni reali di cittadini, imprese e territori, con soluzioni tecnicamente mature e sostenibili. Il vero collegamento stabile tra Calabria e Sicilia non è un ponte annunciato infinite volte, ma un sistema di porti moderni e un’alta velocità che arrivi davvero fino in fondo al Paese”. Così in una nota il capogruppo M5s in comm. Trasporti alla Camera Antonino Iaria.

condividi su: