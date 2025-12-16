

Palermo, 16 dicembre 2025 – “Condanno con assoluta fermezza il vile attentato incendiario avvenuto nei giorni scorsi a Gela, che ha colpito il punto vendita della catena di fast food siciliano Zangaloro, ancora in fase di allestimento. Un gesto gravissimo che rappresenta un attacco non solo a un’impresa che investe e crea lavoro sul territorio, ma all’intera comunità e ai principi di legalità e libertà economica”. Lo dichiara Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del Partito Democratico, che lancia un appello alla Commissione regionale Antimafia affinché “accenda con urgenza i riflettori sulla recrudescenza del racket delle estorsioni nella nostra Regione. I fatti di cronaca, come quello di Gela, e le più recenti inchieste della magistratura ci restituiscono un quadro preoccupante, che non può essere sottovalutato né affrontato in modo episodico”.

“È necessario – prosegue Chinnici – rafforzare il sostegno alle imprese che scelgono di denunciare, intensificare le attività di prevenzione e controllo e costruire una rete sempre più solida tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e società civile. La lotta alle estorsioni deve tornare a essere una priorità politica e istituzionale”.

La deputata dem sottolinea inoltre “la reazione importante e incoraggiante delle istituzioni economiche, sociali e politiche, che in queste ore hanno espresso vicinanza e solidarietà. In questo solco si inserisce anche l’iniziativa organizzata ieri dal Partito Democratico, un segnale concreto di presenza e di impegno che va sostenuto e rafforzato. Solo facendo fronte comune, senza ambiguità, possiamo isolare chi tenta di intimidire e frenare lo sviluppo dei nostri territori”.

“Alla comunità di Gela e agli imprenditori colpiti – conclude Chinnici – va la mia piena solidarietà. La Sicilia onesta e laboriosa non può e non deve arretrare di fronte alla violenza e alle minacce criminali”.

