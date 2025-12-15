



Palermo, 15/12/2025. “Apprendiamo che Roma starebbe definanziando parzialmente il ponte di Messina per finanziare la legge di stabilità nazionale. È il prologo della fine della farsa messa in piedi da Salvini e soci solo a scopo elettorale. Si metta una volta per tutte la pietra tombale su questa messinscena che finora ha prodotto solo costi e si restituiscano i soldi rubati alla Sicilia con la complicità di Schifani. Il presidente della Regione non permetta che i soldi sottratti allo sviluppo dell’isola vadano a finanziare le misure clientelari del governo Meloni. Sarebbe l’ennesima, intollerabile beffa ai siciliani”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca

